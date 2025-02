Abordagem da Polícia Militar termina com prisão em Mimoso do Sul

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Mimoso do Sul na tarde da última quarta-feira (26).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi abordada por moradores da região, que relataram que quatro suspeitos estavam traficando em um bar e portando objetos semelhantes a armas de fogo.

Ao perceber a presença da polícia, um dos suspeitos fugiu. Os outros três foram abordados, e nenhum material ilícito foi encontrado durante as buscas.

Entretanto, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra um deles. Ele foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Ficco realiza operação contra organização criminosa no Espírito Santo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui