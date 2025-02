Ficco realiza operação contra organização criminosa no Espírito Santo

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), com o apoio de policiais militares do 1º Batalhão de Vitória, deflagrou na manhã desta quinta-feira (27) a Operação “KELPIE”, visando o enfrentamento à organização criminosa atuante no bairro Grande Vitória.

Durante a ação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária no município de Vitória.

As investigações decorreram de compartilhamento de provas obtidas em outra investigação que apurava o recebimento de drogas pelos correios.

Pelos elementos colhidos, constatou-se que uma menor de idade era aliciada para atuar em prol de uma organização criminosa do bairro Grande Vitória, tanto no recebimento de drogas pelos correios, como, também, para guardar armamentos e auxiliar na dissimulação de informações sobre homicídios cometidos pelo grupo criminoso.

Um dos alvos da operação é suspeito de homicídio ocorrido no bairro Grande Vitória em 08/09/2024, além de uma tentativa de homicídio quíntupla, no mesmo bairro, em 21/02/2025. Outros elementos apontam, ainda, que esse mesmo investigado estava promovendo ofensivas violentas para retomar pontos de venda de drogas no bairro Grande Vitória.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos celulares e entorpecentes.

O nome da operação, “KELPIE”, faz referência a uma criatura da mitologia que atrai crianças para o mal, refletindo a estratégia da organização criminosa de utilizar menores na prática de crimes.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar (PMES), Civil (PCES), Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Leia também: Polícia prende em flagrante suspeito de cárcere privado em São Mateus