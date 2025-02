Ação de empresa pode valorizar mais de 80% neste ano; saiba qual

Itaú BBA divulgou na última segunda-feira (3) sua lista das melhores oportunidades de investimento em ações para fevereiro, destacando 19 empresas com grande potencial de valorização.

Entre elas, a Ânima Educação (ANIM3) se sobressai como a ação com maior perspectiva de alta, mesmo estando fora do Ibovespa e sendo negociada atualmente por menos de R$ 2. Segundo as projeções do banco, os papéis da companhia podem subir 84% ao longo de 2025, alcançando R$ 3,60.

A análise leva em conta tanto fatores macroeconômicos quanto aspectos internos da empresa. Embora o setor educacional enfrente desafios como altos níveis de endividamento e um crescimento mais lento no ensino a distância, os cursos na área da saúde, especialmente medicina, continuam sendo uma fonte relevante de receita. Isso ocorre porque esses programas possuem maior flexibilidade para reajustes nos preços.

No caso da Ânima, sua unidade de ensino médico, a Inspirali, tem mostrado um desempenho financeiro sólido, mesmo em um cenário desafiador para o setor.

Além disso, a companhia tem conseguido expandir sua oferta de cursos sem comprometer a qualidade acadêmica. Nos últimos trimestres, também apresentou avanços na redução da dívida e melhoria nos resultados operacionais, com crescimento do EBITDA e maior geração de caixa.

O Itaú BBA avalia que, devido ao seu portfólio voltado para cursos premium, a empresa está bem posicionada para enfrentar eventuais mudanças regulatórias.

Com informações de Estadão