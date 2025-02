Acidente envolvendo 5 veículos deixa feridos na BR-101, em Fundão

Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um caminhão e três veículos de passeio, na tarde desta segunda-feira (17), na BR-101, em Fundão.

Conforme o Centro de Controle Operacional da Eco 101, duas pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave e outra em estado médio de gravidade. Outros dois envolvidos não tiveram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Atendimento (Samu) também estiveram no local.

