Acidente com ônibus escolar deixa crianças feridas em Venda Nova

Quatro crianças ficaram feridas após o ônibus escolar responsável pelo transporte dos alunos da cidade perder o controle e colidir contra uma residência no bairro Trinta de Dezembro, em Venda Nova do Imigrante. A colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com informações, apesar do susto, as crianças sofreram ferimentos leves. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos as vítimas.

Mais informações em instantes.

Leia também: Dois jovens são presos com submetralhadora em Cachoeiro