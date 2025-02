Acidente envolvendo veículos causa transtornos na BR-101

Uma carreta colidiu com uma caminhonete, na tarde desta segunda-feira (3), no km 68 da BR-101, em São Mateus. Apesar do susto, as três pessoas envolvidas não ficaram feridas.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, Eco-101, foi necessário acionar um veículo de inspeção e um guincho, além da ambulância.

A Polícia Rodoviária Federal informou por meio de sua rede social, X, que o trânsito estava fluindo no sistema de pare e siga.

