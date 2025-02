Caçador é preso em ação de monitoramento em Parque Estadual do ES

Uma operação de monitoramento realizada no Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) na última quinta-feira (30), resultou na prisão de um caçador que atuava na Unidade de Conservação. A ação foi conduzida por equipes do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Mapeamento e monitoramento de áreas

A prisão ocorreu por uma iniciativa voltada ao mapeamento e monitoramento de áreas onde foram identificados vestígios de atividades de caça dentro do parque. Como parte da estratégia de fiscalização, a Polícia Ambiental passou a intensificar incursões no local, tanto durante o dia quanto à noite. Durante a atividade, foram identificadas trilhas utilizadas para essa prática ilegal.

O suspeito foi flagrado no momento em que se preparava para instalar uma armadilha conhecida como “canhão”, um dispositivo de disparo automático acionado pela passagem de animais. O servidor do Iema, Davi Casarin, que acompanhou a ação, explica que esse tipo de armadilha representa risco não apenas à fauna, mas também a servidores do parque, policiais e turistas que circulam na unidade de conservação. “O mapeamento das trilhas e a intensificação das incursões são fundamentais para coibir essa prática e garantir a segurança de todos”, afirmou o servidor.

O caçador foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado conforme a legislação ambiental. “Ações de fiscalização continuarão sendo realizadas com o objetivo de coibir a caça ilegal e preservar a biodiversidade dos parques estaduais”, reforçou o diretor-presidente do Iema, Mário Louzada. Denúncias podem ser realizadas presencialmente no Protocolo Geral do Iema ou de forma digital, na seção “Denúncias” do site do Instituto.

