Acidente na BR-101 mata uma pessoa em Anchieta

Na madrugada deste domingo (16), por volta das 3h20, um veículo de passeio colidiu com uma defensa metálica no km 353,5 da BR-101, na altura do bairro Jabaquara, em Anchieta, deixando uma pessoa morta no local.

Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco 101, foram duas vítimas, contudo, a outra foi socorrida em estado médio de gravidade. A pista chegou a ser interditada.

No local, além da concessionária, estiveram presentes a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Civil (PC) e o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Polícia Científica, a vítima era um homem e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

