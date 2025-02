Ações da Petrobras em queda livre após lucro cair mais de 70% em 2024

As ações da Petrobras despencaram nesta quinta-feira (27). A queda ocorreu após a companhia registrar um recuo de mais de 70% no lucro consolidado de 2024.

No início da tarde, as ações ordinárias (com direito a voto) caíam mais de 8%. Já as ações preferenciais (sem direito a voto) recuavam 5,56%.

O lucro líquido da estatal foi de R$ 36,6 bilhões em 2024. Esse valor representa uma queda de 70,6% em relação ao ano anterior. Em 2023, a empresa havia registrado R$ 124,6 bilhões, o segundo maior lucro de sua história.

Segundo a Petrobras, o recuo ocorreu por dois motivos principais. Primeiro, a desvalorização do real frente ao dólar. Segundo, “eventos exclusivos”, que não afetaram o caixa da companhia.

O diretor financeiro da empresa, Fernando Melgarejo, explicou que essas oscilações vêm de operações financeiras dentro do próprio grupo. Quando há desvalorização cambial, os registros contábeis mostram um desequilíbrio temporário. Porém, no longo prazo, a empresa acredita que esse efeito se compensa. Sem essas operações, o lucro teria sido de R$ 103 bilhões.

Dividendos de R$ 9,1 bilhões

Na quarta-feira (26), o conselho de administração da Petrobras aprovou a proposta de distribuir R$ 9,1 bilhões em dividendos. Agora, a decisão precisa passar pela assembleia-geral, marcada para 16 de abril.

Se aprovada, a remuneração total aos acionistas referentes a 2024 será de R$ 75,8 bilhões. Desse valor, R$ 73,9 bilhões virão de dividendos e juros sobre capital próprio. Outros R$ 1,9 bilhão serão usados para recompras de ações.

Os pagamentos ocorrerão em duas parcelas:

20 de maio de 2025 : R$ 0,35477261 por ação.

: R$ 0,35477261 por ação. 20 de junho de 2025: R$ 0,35477261 por ação.

Com informações de G1