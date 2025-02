Agersa inicia diálogo para aprimorar serviços públicos em Cachoeiro

A reunião mais recente foi realizada com os moradores dos bairros São Simão e IBC, representados pelas lideranças comunitárias e representantes da Fammopoci. Isso reforça o compromisso da federação com a melhoria dos serviços prestados no município.

A proposta da Agersa é entender as demandas locais e garantir que os serviços públicos atendam com mais eficiência às necessidades da população. Segundo o presidente da Agência, Vilson Carlos Gomes, a iniciativa reforça a importância da escuta ativa. Além disso, destaca a participação popular na construção de uma gestão mais transparente e eficiente.

“Nosso objetivo é aprimorar a qualidade dos serviços públicos prestados em Cachoeiro, ouvindo as comunidades e garantindo que suas demandas sejam atendidas. Esse diálogo é essencial para uma gestão mais eficiente e participativa”, destacou Vilson Carlos Gomes.

O projeto seguirá avançando, e novas reuniões serão realizadas em diferentes regiões do município. Isso fortalecerá a comunicação entre o poder público e a população para aprimorar ainda mais os serviços essenciais.

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) deu início a um importante trabalho de aproximação com as comunidades do município. Em parceria com a Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim (Fammopoci), a iniciativa busca fortalecer o diálogo com a população e otimizar os atendimentos dos serviços públicos.

Demandas locais

