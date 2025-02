Agora! GCM prende suspeito de furtos em Cachoeiro após perseguição

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal no centro de Cachoeiro nesta sexta-feira (21), após cometer furtos em algumas residências da região.

De acordo com informações da GCM, o rapaz tentou fugir assim que notou a presença dos agentes. Durante a fuga, ele pulou em várias residências, assustando moradores e causando transtornos.

Após 40 minutos de perseguição, ele afirmou que iria se jogar do telhado de uma das residências. Foi iniciada uma negociação, mas sem sucesso. Um agente conseguiu imobilizar o suspeito em um momento de distração.

