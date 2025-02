VÍDEO | Motociclista se envolve em grave acidente em Cachoeiro

Internautas registraram um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (21).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima. O estado de saúde dos envolvidos não foi informado.

A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento.

Mais informações em instantes.

