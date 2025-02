Al-Ahli Saudi x Al-Gharafa: onde assistir, horário e escalações

Nesta segunda-feira (17), às 15h (horário de Brasília), Al-Ahli Saudi x Al-Gharafa se enfrentam, em confronto válido pela 8ª e última rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC. A partida será realizada no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.

O Al-Ahli Saudi chega para o confronto após perder por 3 a 2 para o Al-Nassr, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Saudita. Atualmente, o Al-Ahli ocupa a 2ª colocação do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC, com 19 pontos conquistados.

Já o Al-Gharafa, que chega para o confronto após vencer o Al-Shamal por 2 a 1, em jogo válido pela Qatar Stars League, ocupa a 7ª colocação do Grupo B da competição continental, com 7 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Ahli Saudi (Matthias Jaissle): Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Al Ammar; Kessié e Aljohani; Mahrez, Veiga e Galeno; Toney.

Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Al Ammar; Kessié e Aljohani; Mahrez, Veiga e Galeno; Toney. Al-Gharafa (Pedro Martins): N’Diaye; Yousif, Sano, Nani e Mayor; Díaz e Madibo; Brahimi, Sassi e Al Ganehi; Joselu.

Ficha técnica

Data: 17 de fevereiro (segunda-feira)

17 de fevereiro (segunda-feira) Hora: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita

Onde assistir Al-Ahli Saudi x Al-Gharafa ao vivo?

O confronto não terá transmissão para o Brasil

