Al-Hilal x Al-Kholood: onde assistir o Campeonato Saudita?

Nesta terça-feira (25), às 12h30 (horário de Brasília), o Al-Hilal recebe Al-Kholood na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Saudita.

O confronto, que promete agitar esta rodada da competição saudita, não possui transmissão prevista para o Brasil.

O Al-Hilal chega para o confronto visando a vitória, uma vez que ainda sonha com o título do Campeonato Saudita. Vindo de goleada sofrida para o Al-Ittihad, por 4 a 1, o time comandado por Jorge Jesus ocupa a vice-liderança da competição, com 48 pontos conquistados. O Al-Ittihad é o líder do campeonato, com 55 pontos.

Já o Al-Kholood, faz um campeonato nada regular até o momento, ocupando a 11ª colocação, com 25 pontos. Em seu último confronto, o clube venceu o Al Wehda por 1 a 0.

Prováveis escalações

Al-Hilal (Jorge Jesus): Bono; Cancelo, Koulibaly, Bulaihi, Lodi; Al Dawsari, Neves; Malcom, Milinkovic-Savic, Al-Dawsari; Leonardo.

Al-Kholood (Noureddine Zekri): Grohe; Al Hawsawi, Jahfali, Gyomber, Al Shamrani; N"Doram, Dieng; Al Hammami, Safari, Maolida; Muleka.

Palpites

Jonathan Gonçalves: Al-Hilal 3 x 1 Al-Kholood

Flávio Cirilo: Al-Hilal 1 x 2 Al-Kholood

Ficha técnica Al-Hilal x Al-Kholood

Data: 25 de fevereiro (terça-feira)

25 de fevereiro (terça-feira) Hora: 12h30 (horário de Brasília)

12h30 (horário de Brasília) Local: Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita

Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita Onde assistir: a partida não possui transmissão prevista para o Brasil

