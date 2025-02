Mix de adrenalina e tranquilidade traz experiência única em Cachoeiro

Tem vontade de praticar voo livre, mas está com medo de tentar? A Rampa do Mirante, que fica entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, às margens da Rodovia ES-164, é um ótimo lugar para realizar seu primeiro voo. Com instrutores atenciosos, um lugar aconchegante e uma vista maravilhosa, o local se tornou uma das 7 maravilhas de Cachoeiro e Vargem Alta.

O Mirante Alto Formoso é uma mistura de adrenalina com tranquilidade e, voar uma vez de parapente se torna um caminho sem volta para o copiloto, que com certeza vai querer repetir a experiência.

Mas, se você é uma pessoa mais reservada e não curte a adrenalina dos voos, o Café & Cervejaria Mirante, que fica logo ao lado da rampa, se torna uma ótima opção para quem quer apenas lanchar ou “tomar uma cervejinha”, enquanto curte a visão da rampa, que estará repleta de pilotos voando.

AQUINOTICIAS.COM no Mirante

Você achou que o AQUINOTICIAS.COM ficaria de fora desta aventura? Nossa equipe foi até o local, para praticar pela primeira vez o voo livre, e foi recebida de braços abertos pelos instrutores: Samuel Almeida de Souza, que tem mais de 30 anos praticando o esporte, e Alexandre da Cunha Barrozo, com 15 anos de experiência em voos.

O que dizer sobre a sensação de voar? Estar no ar, vendo tudo de cima, mistura a adrenalina de não estar com os pés no chão e a tranquilidade de uma vista maravilhosa, além de uma leve brisa no rosto. Uma mistura perfeita, que faz qualquer um se apaixonar pelo esporte. Confira como foi o voo:

Como praticar o voo livre?

Os interessados em praticar voo livre serão recebidos no Mirante Alto Formoso pelos instrutores. Mas, antes de voar, eles realizam uma série de preparações para que o copiloto esteja totalmente à vontade e, principalmente, seguro. Após colocar o equipamento e passar pela explicação, é hora de voar! Ainda está com medo? Fique tranquilo! Independente da situação, os instrutores estão sempre preparados para qualquer ocorrido, o que passa ainda mais segurança antes e durante o voo.

Café & Cervejaria Mirante

O Café & Cervejaria Mirante está acoplado ao Mirante, e já conta com mais de quatro anos de funcionamento, diversos eventos realizados e com toda certeza, fez parte da história de todas as pessoas que passaram pelo local, seja para voar, observar ou até mesmo visitar o ponto turístico.

Rampa do Mirante: ponto turístico oficial do Espírito Santo

No dia 29 de fevereiro de 2024, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o Projeto de Lei 480/2023, criado pelo deputado estadual Allan Ferreira (Podemos), que estabeleceu o Mirante Alto Formoso como ponto turístico oficial do Espírito Santo.

Eventos realizados

1° Revoada Chica Dutra

O nome Revoada Chica Dutra é uma homenagem ao dono do pouso oficial, que foi contra a implantação de uma rede elétrica dentro da Rampa do Mirante. Além do grande feito, o evento arrecadou caixas de leites como entrada, que foram distribuídas nos hospitais Padre Olivio, de Vargem Alta, e Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Mirante Extreme

Mirante Extreme é o evento competitivo da Rampa do Mirante, que já conta com três edições. Na competição, vence quem ficar mais tempo no ar, o que traz um visual magnífico para o público, uma vez que os pilotos voam próximos do ponto de partida.

Revoada Vento Sul

A Revoada Vento Sul é um festa entre pilotos, que foi idealizado por Ramon, gestor do Instagram ventosul.es.

Uma aldeia para várias tribos

O Mirante Alto Formoso está em rota de treinamento de ciclistas, o que torna comum os mesmos pararem no local. Segundo Samuel, o nome “Uma aldeia para várias tribos”, é uma referência ao agrupamento dos diferentes tipos de esportistas no local.

Campeonato Capixaba de Voo Livre

