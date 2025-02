Al-Hilal x Al-Riyadh ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (14), às 14h (horário de Brasília), Al-Hilal e Al-Riyadh se enfrentam, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Saudita. Contudo, onde assistir Al-Hilal x Al-Riyadh ao vivo?

A partida, que será realizada no Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita, contará com transmissão do Bandplay e os canais de YouTube: Canal GOAT e Esporte na Band.

Como chegam as equipes?

O Al-Hilal chega para o confronto após empatar por 2 a 2 com Dhamk, também em partida válida pelo Campeonato Saudita. Atualmente, o time comandado por Jorge Jesus ocupa vice-liderança da competição, com 47 pontos conquistados.

Já o Al-Riyadh, vem de de derrota para o Al-Kholood, por 3 a 2, pela 19ª rodada da competição saudita. No momento, o clube ocupa a 7ª colocação do campeonato, com 28 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Tambakti, Al-Harbi; Neves, Milinkovic-Savic; Cesar, Malcom, Al-Dawsari; Marcos Leonardo.

Al-Riyadh: Borjan; Asiri, Barbet, Tambakti, Al-Khaibari; Toze, Kai; Bayesh, Lega, Mensah; Konate.

Ficha técnica

Data: 14 de janeiro (sexta-feira)

14 de janeiro (sexta-feira) Hora: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Onde assistir Al-Hilal x Al-Riyadh ao vivo

Bandplay e os canais de YouTube: Canal GOAT e Esporte na Band

Leia também: Valendo a liderança, Desportiva e Rio Branco-VN duelam no Capixabão