Valendo a liderança, Desportiva e Rio Branco-VN duelam no Capixabão

Nesta quinta-feira (13), a vitória do Rio Branco-VN sobre o Nova Venécia, por 2 a 0, às 20h, encerrou com chave de ouro a 7ª rodada do Capixabão 2025. Um pouco antes, a Desportiva Ferroviária venceu o Porto Vitória por 3 a 0, garantindo a liderança da competição estadual por mais uma rodada.

A briga na parte de cima da tabela segue acirrada, com a equipe de Venda Nova não saindo nem por um segundo sequer da líder Desportiva. No momento, a Tiva lidera a competição com 17 pontos conquistados. Já o Polenteiro, segue na vice-liderança, com 15 pontos. Ambos seguem invictos nesta edição do Campeonato Capixaba.

Na parte de baixo da tabela, o Rio Branco SAF, atual campeão capixaba, venceu o Vilavelhense por 1 a 0, saindo da zona de rebaixamento e empurrando o time de Vila Velha para baixo.

Agora, a 8ª rodada está chegando com tudo, com os holofotes mais uma vez virados para Desportiva e Rio Branco-VN, que vão realizar o duelo do campeonato até aqui, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Confira todos os jogos da 8ª rodada do Capixabão

Capixaba x Rio Branco SAF – Dia 15 de fevereiro, às 17h, no Estádio Kleber Andrade

– Dia 15 de fevereiro, às 17h, no Estádio Kleber Andrade Desportiva Ferroviária x Rio Branco-VN – Dia 16 de fevereiro, às 10h30, no Estádio Engenheiro Araripe

– Dia 16 de fevereiro, às 10h30, no Estádio Engenheiro Araripe Nova Venécia x Real Noroeste – Dia 16 de fevereiro, às 16h, no Estádio Zenor Pedrosa

– Dia 16 de fevereiro, às 16h, no Estádio Zenor Pedrosa Porto Vitória x Vilavelhense – Dia 17 de fevereiro, às 19h, no Estádio Kleber Andrade

– Dia 17 de fevereiro, às 19h, no Estádio Kleber Andrade Jaguaré x Vitória – Dia 18 de fevereiro, às 19h, no Estádio Conilon

Tabela do Capixabão 2025

Desportiva Ferroviária – 17 pontos Rio Branco-VN – 15 pontos Real Noroeste – 11 pontos Capixaba – 11 pontos Nova Venécia – 8 pontos Rio Branco SAF – 7 pontos Vitória – 6 pontos Porto Vitória – 6 pontos Vilavelhense – 5 pontos Jaguaré – 3 pontos

Leia também: Capixaba vai em busca de bicampeonato visando permanência na seleção