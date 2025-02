Al-Khaleej x Al-Ittihad ao vivo: onde assistir o Campeonato Saudita

Nesta quarta-feira (26), às 14h (horário de Brasília), Al-Khaleej e Al-Ittihad se enfrentam, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. Contudo, onde assistir Al-Khaleej x Al-Ittihad ao vivo?

Este grande confronto, que promete agitar ainda mais a competição saudita, contará com transmissão ao vivo do Bandsports (TV por assinatura) e Bandplay (streaming). A partida será realizada no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, em Dammam, na Arábia Saudita.

O Al-Khaleej chega para o confronto após empate sem gols contra o Al Feiha, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. No momento, o clube ocupa a 10ª colocação da competição, com 28 pontos conquistados.

Sobretudo, o Al-Ittihad chega para o confronto embalado, com a chance de abrir 7 pontos do vice-líder Al-Hilal. Em seu último confronto, o time de Karim Benzema goleou o próprio Al-Hilal, por 4 a 1, o que deixou a equipe ainda mais perto do título do Campeonato Saudita.

Prováveis escalações

Al-Khaleej: Sehic; Al-Hamsl, Tisserand, Khubrani e Rebocho; Hamzi e Al-Hawsawi; Aboulshamat, Fortounis e Martins; Al Salem.

Al-Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo, Kadesh e Al Mosa; Fabinho e Kanté; Diaby, Aouar e Bergwijn; Benzema.

Ficha técnica

Data: 26 de fevereiro (quarta-feira)

26 de fevereiro (quarta-feira) Hora: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, em Dammam, na Arábia Saudita

Onde assistir Al-Khaleej x Al-Ittihad ao vivo

Bandsports (TV por assinatura) e Bandplay (streaming)

Leia também: Duas praias brasileiras aparecem entre as 25 melhores do mundo