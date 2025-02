Al-Wasl x Al-Hilal ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), Al-Wasl e Al-Hilal se enfrentam, em confronto válido pela 8ª e última rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC. Contudo, onde assistir Al-Wasl x Al-Hilal ao vivo?

A partida, que será realizada no Zabeel Stadium, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, contará com transmissão exclusiva do Disney+ Premium (streaming).

Como chegam as equipes?

O Al-Wasl chega para o confronto após vencer o Al-Nasr por 1 a 0, em confronto válido pela 16ª rodada da UAE Pro League. Atualmente, o time dos Emirados Árabes ocupa a 5ª colocação do Grupo B da competição continental, com 11 pontos conquistados.

Já o Al-Hilal, também vem de vitória, sobre o Al-Riyadh, por 1 a 0, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Saudita. No momento, o clube comandado por Jorge Jesus ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 19 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Hilal (Jorge Jesus): Bounou; Hamad Al Yami, Koulibaly, Hassan Al Tambakti e Moteb Al Harbi; Rubén Neves, Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom e Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo.

Al-Wasl (Milos Milojevic): Anas Zniti; Salem Juma Awad, Soufiane Bouftini, Seung-Hyeon, Pérez e Saleh; Sidibe, Fabio Lima e Nicolás Giménez; Ali Saleh e João Pedro.

Ficha técnica

Data: 18 de fevereiro (terça-feira)

18 de fevereiro (terça-feira) Hora: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: Zabeel Stadium, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Onde assistir Al-Wasl x Al-Hilal ao vivo

Disney+ Premium (streaming)

