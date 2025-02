Al-Wehda x Al-Nassr AO VIVO: onde assistir o Campeonato Saudita

Nesta terça-feira (25), às 13h (horário de Brasília), Al-Wehda x Al-Nassr se enfrentam, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. Contudo, onde assistir Al-Wehda x Al-Nassr ao vivo?

A partida, que será realizada no King Abdul Aziz Stadium, em Meca, Arábia Saudita, contará com transmissão da Bandsports (TV fechada) e do Canal GOAT (streaming).

Aliás, o Al-Wehda chega para o confronto após ser derrotado para o Al-Kholood, por 1 a 0, também em confronto válido pelo Campeonato Saudita. Atualmente, o Al-Wehda ocupa a 18ª colocação da competição, com apenas 13 pontos conquistados.

Já o Al-Nassr, mesmo que distante, ainda sonha com o título da competição saudita, ocupando a 4ª colocação da competição, com 44 pontos conquistados. Sobretudo, o time de Cristiano Ronaldo chega para o confronto após perder para o Al-Ettifaq, por 3 a 2.

Prováveis escalações

Al-Wehda: Al Oiasher; Al Muwalad, Al Hafith, El Yamiq e Al Salem; Cretu, Bacuna, Amyn, Naji e Goodwin; Ighalo.

Al-Nassr: Bento; Al Ghanam, Alawjami, Laporte e Najdi; Brozovic, Alkhaibari e Yahya; Mané, Ângelo e Cristiano Ronaldo.

Ficha técnica de Al-Wehda x Al-Nassr

Data: 25 de fevereiro (terça-feira)

25 de fevereiro (terça-feira) Hora: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: King Abdul Aziz Stadium, em Meca, Arábia Saudita

King Abdul Aziz Stadium, em Meca, Arábia Saudita Onde assistir: Bandsports (TV fechada) e do Canal GOAT (streaming)

