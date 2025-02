Polícia Militar divulga atendimento psicológico on-line

A Polícia Militar, informa que estão disponíveis atendimentos psicológicos on-line, oferecidos pelo programa Escuta SUSP, voltado exclusivamente para profissionais da segurança pública.

O Espírito Santo aderiu recentemente ao programa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que tem como objetivo principal reduzir o sofrimento psíquico dos agentes e fundamentar estudos para a produção de protocolo psicoterápico específico.

O Governo Federal afirma que o Escuta SUSP garante a confidencialidade, proporcionando segurança para que os militares busquem apoio com tranquilidade. Apenas o terapeuta responsável e o supervisor designado têm acesso aos dados compartilhados no cadastro e nas sessões, preservando a privacidade e o respeito necessários.

A Universidade Federal de Minas Gerais executa o projeto em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade de Brasília.

Qualquer policial militar do Espírito Santo, mediante anexação de sua carteira funcional, poderá ter acesso ao tratamento. Para acesso ao atendimento on-line do Escuta SUSP, que é gratuito e confidencial, siga as etapas:

1️. Acesse o site do ESCUTA SUSP https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/suaseguranca/seguranca-publica/escuta-susp

2️. Vá até o menu: Quero me inscrever para o atendimento psicológico on-line

3️. Faça seu cadastro com informações básicas e anexe sua funcional. Se residir em outro Estado coloque o endereço de sua unidade de trabalho aqui no Espírito Santo. Atenção ao colocar seu endereço de e-mail, por lá chegarão às informações de login e acesso.

4️. Ao receber o e-mail de confirmação, entre na plataforma e escolha o profissional e o horário que deseja ser atendido(a).

