Alegre abre seleção para Agentes de Saúde e de Combate às Endemias

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde (SESA), anunciou a abertura do Processo Seletivo nº 002/2025. O processo visa a contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

As inscrições estarão abertas nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025. Os interessados podem acessar o edital completo por meio do site oficial da prefeitura: www.alegre.es.gov.br/2025/02/edital-processo-seletivo-no-002-2025-sesa/.

A iniciativa busca reforçar o quadro de profissionais responsáveis pelo atendimento à comunidade e pelo controle de doenças endêmicas no município.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo WhatsApp oficial da Prefeitura, no número (28) 3300-0100.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui