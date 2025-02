Alegre anuncia 1ª Conferência Municipal das Cidades

A Prefeitura de Alegre anunciou a realização da 1ª Conferência Municipal das Cidades, um evento voltado para a discussão de propostas. O evento visa tornar o município mais inclusivo, sustentável e promissor para seus habitantes. Como primeiro passo, foi aberta a convocação para a formação da Comissão Organizadora da conferência.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro por meio do formulário disponível no decreto oficial. Alternativamente, pode-se acessá-lo através do link divulgado nos destaques do Instagram da prefeitura.

A Comissão Organizadora será composta por representantes de diversos segmentos sociais. Estes incluem o poder público, movimentos populares, entidades empresariais, sindicatos, instituições acadêmicas e de pesquisa, além de organizações não governamentais.

A iniciativa busca incentivar a participação cidadã na formulação de propostas e na construção de uma cidade mais democrática e acessível para todos. A administração municipal reforça a importância da mobilização social para garantir que as decisões sobre o futuro do município sejam tomadas de forma colaborativa.

A Conferência Municipal das Cidades será um espaço de debate e formulação de diretrizes para o desenvolvimento urbano de Alegre. Essas diretrizes serão alinhadas às necessidades da população e às políticas públicas nacionais.

Os organizadores convidam toda a comunidade a participar e contribuir para a transformação de Alegre em um município cada vez mais inovador e acolhedor.