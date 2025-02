Alegre elege Miss Universe 2025

Na noite desta quinta-feira (20), a Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes, realizou o evento de aclamação da Miss Universe Alegre 2025. Foi uma noite de brilho, elegância e celebração da beleza alegrense.

A então Miss Alegre 2024, Kassiani Viana, passou a coroa para Gabriela Cazoni, que agora representará a cidade no Miss Universe Espírito Santo 2026. Gabriela, estudante de Biomedicina, tem agora a missão de representar Alegre com a possibilidade de conquistar uma vaga na etapa nacional.

A ocasião contou, ainda, com a presença da Miss Universe Espírito Santo 2024, Letícia Galvão, e da Miss Universe Cachoeiro de Itapemirim, Maria Eduarda Alves.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui