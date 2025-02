Alegre lança edital para projetos do Fundo da Infância e Adolescência

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCRIAA), lançou o primeiro edital de projetos do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) para 2025.

Sete instituições foram contempladas e assinaram, nesta quarta-feira (14), os Termos de Fomento para execução dos projetos. Eles receberão um investimento total de R$ 350 mil, sendo R$ 50 mil para cada iniciativa. As entidades beneficiadas são a Associação Sete Montes, Alegrense Futebol Clube, Lyra Carlos Gomes, Escola de Música San’t Clair Pinheiro (EMUSP), APAE, Associação das Voluntárias da Caridade e Casa da Cultura.

Os projetos contemplam atividades voltadas ao desenvolvimento social e cultural de crianças e adolescentes. Essas atividades incluem futebol, música, bordado, capoeira, teatro, dança da fita e expressão cultural. A expectativa é beneficiar cerca de 500 crianças e adolescentes ao longo do ano.

As inscrições para participação nos projetos serão abertas ainda em fevereiro. A Prefeitura de Alegre reforça seu compromisso com a infância e adolescência, promovendo iniciativas que incentivam o aprendizado, a criatividade e a inclusão social.