Alegre realiza prestação de contas da área da Saúde nesta quinta (27)

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde (SESA), convida toda a população para a Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2024. O evento acontecerá na Câmara Municipal, às 15 desta quinta-feira (27)

De acordo com a Prefeitura, a participação da sociedade é fundamental. Trata-se de uma oportunidade para acompanhar de perto os investimentos e ações realizadas na saúde do município, em um debate mais participativo e transparente.

Para aqueles que não puderem estar presentes, a audiência será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara de Vereadores de Alegre no YouTube. Assim, todos poderão acompanhar e se manter informados sobre os recursos e serviços destinados à saúde pública do município de Alegre.

