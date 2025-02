Alegre: reforma da quadra de Celina será entregue nesta quinta (27)

A Prefeitura Municipal de Alegre realizará, nesta quinta-feira (27), às 19h, a cerimônia de entrega da reforma da quadra poliesportiva do distrito de Celina. De acorda com a gestão municipal, a obra, realizada com recursos próprios, representa mais um compromisso com o bem-estar, o esporte e a qualidade de vida da nossa comunidade.

A quadra agora está revitalizada e pronta para receber jogos, treinos e eventos esportivos que incentivam a prática esportiva e o convívio social em Alegre.