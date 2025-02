Alemão do Forró anuncia música em parceria com Eduardo Costa

O cantor capixaba Alemão do Forró usou suas redes sociais nesta quinta-feira (13), para anunciar uma novidade. Ele vai gravar uma música em parceria com o sertanejo Eduardo Costa.

“Gostaria de dizer a todos os meus fãs, aqui ao lado do meu ídolo, que em breve vem aí uma música com Eduardo Costa para vocês curtirem demais”, comentou Alemão. “Vai ser explosão no Espírito Santo e em todo esse Brasil”, disse Eduardo Costa.

Eduardo Costa ainda contou que está preocupado com o tom da canção, mas Alemão do Forró tratou de resolver: “pode ficar tranquilo, que baixo o som”, brincou.

Os fãs da dupla foram à loucura com o anúncio e comemoraram a novidade. “Muito top”, disse um. “Aí sim hein e top demais”, escreveu outro fã nos comentários. “Estamos ansiosos pra ouvir vocês cantando juntos, com certeza vai ser mais um grande sucesso, Deus abençoe vocês sempre”, completou uma fã dos sertanejos.