Alerta! Terra está se partindo ao meio no fundo do mar

Cientistas descobriram que partes do fundo do Oceano Pacífico estão se fragmentando antes de alcançarem as zonas de subducção – regiões onde uma placa tectônica desliza sob outra. Antes, acreditava-se que essas placas permaneciam rígidas até esse ponto.

Nesse sentido, pesquisas recentes indicam que elas começam a rachar muito antes, o que pode trazer consequências inesperadas. Platôs submarinos como Ontong Java e Shatsky já apresentam sinais claros desse processo.

Leia também: Nasa aponta novas mudanças na camada de ozônio; entenda o que acontece

Desse modo, a causa desse fenômeno está na tensão exercida pelas zonas de subducção, que gradualmente enfraquece as placas tectônicas. Esse enfraquecimento pode aumentar a frequência de terremotos em áreas que antes não eram consideradas tão ativas.

Embora esses tremores não alcancem a mesma intensidade dos grandes sismos registrados nas bordas das placas, ainda podem representar riscos para ilhas e regiões costeiras.

Além do impacto sísmico, essa fragmentação pode influenciar as correntes oceânicas e até modificar o clima global. Alterações na estrutura do fundo do mar afetam a circulação de calor e nutrientes nos oceanos. Isso impacta os ecossistemas marinhos e pode interferir nos padrões climáticos.

Para os cientistas que conduziram a pesquisa, essas descobertas ressaltam a complexidade das dinâmicas tectônicas. Além disso, elas mostram como essas dinâmicas podem influenciar diversos aspectos do planeta, desde a estabilidade geológica até o equilíbrio ambiental.

Com informações de Advancing Earth and Space Sciences