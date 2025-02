Alta demanda: inscrições para 8ª Corrida da Mulher estão encerradas

O tempo de duração das inscrições para a 8ª Corrida da Mulher durou menos de uma hora para o preenchimento das 300 vagas para o evento. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, e faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher da Prefeitura de Cachoeiro. Foram oferecidas 300 vagas exclusivas para mulheres com idade acima de 18 anos.

“O preenchimento das vagas mostra a importância da Corrida da Mulher, e mostra o quanto as pessoas estão buscando a prática de esportes. Tenho certeza que será uma festa linda para comemorarmos o Dia Internacional da Mulher praticando esporte”, afirma Rodolpho Maia, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

O percurso será de 6 km e todas as atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação. As camisas da corrida serão entregues em data e horário ainda a serem definidos.

A prova será realizada no dia 9 de março (domingo), com concentração às 6h e largada às 7h na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 28 99976-3762.

