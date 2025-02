Altos e baixos: veja as variações na produção agrícola do ES em 2025

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (13) os dados referentes à produção agrícola do Espírito Santo em janeiro de 2025, revelando um cenário de variações entre os diferentes produtos. Os dados são parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), e comparam as estimativas de safra para 2025 com os dados consolidados de 2024, oferecendo um panorama do setor. Isso significa que os números a safra deste ano ainda podem ser revisados ao longo dos meses.

Confira os números da produção agrícola capixaba:

Arroz: a cultura do arroz, com produção de 335 toneladas em janeiro de 2024, saltou para 351 toneladas em janeiro de 2025. A área plantada, no entanto, manteve-se a mesma, ou seja, 96 hectares.

Feijão: a produção total de feijão (somando as três safras) cresceu ligeiramente. Na primeira safra, passou de 5.376 toneladas para 5.402 toneladas, alta de 0,5%. No entanto, houve variações entre as safras, com a primeira safra apresentando crescimento e a segunda e terceira, queda de 0,6% e 7,7%, respectivamente.

Milho: a produção de milho (somando as duas safras) também apresentou variação negativa, com a primeira safra registrando queda de 3,1% e a segunda, alta de 2,4%.

Cacau: a produção de cacau no Estado, em janeiro, teve queda de 5,9% na comparação com o mesmo período da safra de 2024, passando de 12,1 mil toneladas para 11,4 mil toneladas.

Café: o café, um dos principais produtos agrícolas do Estado, apresentou comportamentos distintos entre as variedades arábica e conilon. Enquanto a produção de arábica teve uma queda de 20,5%, a de conilon cresceu 5,6%.

Cana-de-açúcar: a produção de cana-de-açúcar também apresentou queda, com uma variação negativa de -5,6%.

Banana: a produção de banana, por sua vez, teve uma leve variação negativa de -0,9%.

Tomate: a produção de tomate também teve queda, com baixa de 4,1%, passando de 153,9 mil toneladas para 147,5 mil toneladas na comparação entre os períodos pesquisados.