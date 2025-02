Alunos de Anchieta visitam a Escola de Aprendizes Marinheiros do ES

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Coronel Gomes de Oliveira, localizada no município de Anchieta, promoveu, na última quinta-feira (06), uma visita técnica à Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), em Vila Velha.

A atividade visou proporcionar aos estudantes uma imersão na rotina da formação militar, oferecendo uma visão prática sobre diversas carreiras e reforçando a importância da disciplina e do comprometimento nos estudos.

Além disso, segundo a professora de Biologia e responsável pela atividade, Abia Carvalho, a iniciativa buscou ampliar os horizontes dos alunos quanto às possibilidades profissionais. Dando ênfase para as áreas de engenharia, ciências náuticas e defesa. “A visita permitiu que os estudantes observassem de perto o funcionamento da instituição, conhecessem suas instalações e entendessem melhor o papel da Marinha na sociedade”, destacou Abia Carvalho.

Ainda de acordo com a professora, a experiência fortaleceu o conhecimento sobre diferentes áreas profissionais. Além disso, ajudou os alunos a desenvolverem habilidades de tomada de decisão, fundamentais para suas trajetórias acadêmicas.

“Ao vivenciarem o dia a dia dos marinheiros, os estudantes perceberam como a organização, o foco e o cumprimento de horários são essenciais para o sucesso. A visita proporcionou uma reflexão sobre a importância de desenvolver hábitos de estudo consistentes e responsáveis, o que contribui diretamente para a escolha de uma futura profissão e para a construção de uma trajetória acadêmica sólida”, frisou a professora.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui