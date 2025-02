América-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (5), tem Campeonato Mineiro. Às 22h (horário de Brasília), América-MG e Cruzeiro se encontram para o confronto pela sexta rodada, no Independência, em Belo Horizonte. No entanto, onde assistir América-MG e Cruzeiro ao vivo?

A transmissão do jogo acontecerá pela TV aberta: Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora), TV fechada: Sportv e Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Coelho está invicto no Campeonato Mineiro. No último confronto contra o Betim, América levou a melhor. Agora, o time soma 11 pontos e vai em busca da liderança do Grupo B.

Já a Raposa pode garantir uma vaga nas semifinais, se vencer o jogo e uma combinação de resultados do Aymorés e Pouso Alegre. O Cruzeiro está com 10 pontos e vem de vitórias contra o Itabirito e Uberlândia.

Escalações possíveis

América-MG: Time provável: Matheus Mendes; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Barros, Felipe Amaral e Elizari; Fabinho, Figueiredo e Jonathas.

Técnico: William Batista

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Marquinhos, Dudu e Gabigol.

Técnico: Wesley Carvalho

