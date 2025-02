Estrela inaugura franquia com oportunidades para jovens atletas

Nesta quarta-feira (4), às 19h, o Estrela do Norte FC dá um grande passo na história das categorias de base do clube, por conta do acordo com a Escola de Futebol Bom Gosto, que tornou a escolinha a primeira franquia da Academia de Futebol Estrela do Norte.

Este grande marco reforça o compromisso do clube com a formação de atletas e cidadãos por meio do futebol e, segundo o Presidente do Estrela, Anderson Grasseli, a primeira franquia já é um projeto que foi sonhado e planejado há muito tempo. “Escolhemos uma escola de futebol que tivesse um nome muito forte em Cachoeiro de Itapemirim. Sendo assim, a Escolinha do Bom Gosto foi escolhida”, ressaltou o presidente.

A parceria foi fechada após uma reunião entre os dirigentes de ambas as partes e, segundo Grasseli, a principal pauta foi como seria realizada a primeira franquia do Estrela. Agora, nesta quarta-feira (5), o clube vai lançar a primeira franquia do Alvinegro do Sumaré, batizada de Academia de Futebol, funcionando nos campos do Bom Gosto, no bairro Paraíso.

A Escola de Futebol Bom Gosto já conta com 24 anos neste meio, o que agrega ainda mais no projeto e fortalece muito o nome do Estrela do Norte. Sobretudo, todos os atletas que participarem da franquia, terão a oportunidade de jogar nas categorias de base do clube, podendo chegar até o profissional.

“Foi um projeto bem pensado, onde conseguimos esse primeiro franqueado, a Escola de Futebol Bom Gosto. Que no futuro, possamos expandir ainda mais essas franquias do Estrela”, finalizou Anderson Grasseli, presidente do alvinegro.

