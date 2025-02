Anchieta: rematrícula para práticas esportivas acaba nesta sexta (21)

Acaba nesta sexta-feira (21) o período para a rematrícula dos alunos de práticas esportivas desenvolvidas por meio do programa Anchieta Rumo ao Futuro para 2025. Interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Esportes e da Juventude (Sejuv) com a documentação necessária.

O Programa visa atender a população de Anchieta nas diversas faixas etárias com várias modalidades: futebol de campo, funcional/localizada, circuito, ginástica rítmica, futsal, vôlei de praia infantil, vôlei de praia juvenil, vôlei de quadra, atletismo, atletismo infantil, IDU Iniciação Desportiva Universal, yoga, capoeira, bodyboard e beach soccer.

As rematrículas e novas matrículas serão realizadas de forma presencial na Secretaria de Esportes nas seguintes datas:

17 de fevereiro a 21 de fevereiro Rematrículas

25 de fevereiro a 07 de março Matrículas Novas

10 de março Início das atividades

Os interessados deverão apresentar certidão de nascimento, CPF do aluno e ou identidade, declaração escolar comprovando que o aluno menor de idade está devidamente matriculado e estudando, Cartão da Família, laudo de aptidão física e Foto 3×4.

