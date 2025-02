Anchieta: videomonitoramento identifica veículo com assaltantes

O serviço de videomonitoramento de Anchieta ajudou a Polícia Militar a prender criminosos, por um assalto à mão armada, na praia da Boca da Baleia, na última sexta-feira (7).

As forças de segurança receberam a informação de um assalto a mão armada na praia. Prontamente, a Guarda Municipal e a Polícia Militar enviaram equipes para atender a ocorrência.

“Lograram êxito em localizar os celulares que foram dispensados no mato pelos criminosos”, contou o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira.

Ele destacou a eficiência do sistema, com agilidade no atendimento dos servidores e integração dos órgãos de segurança.

“Através do serviço de videomonitoramento da prefeitura, o cerco eletrônico, conseguimos identificar a placa do veículo e a direção que este tomou, fazendo contato com o 10° BPM, que logo depois conseguiu abordar e apreender os materiais”, relatou. Havia aparelho de som e drogas.