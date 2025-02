Apiacá anuncia retorno de aulas de ginástica para idosos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social anunciou a retomada das aulas de ginástica para a Melhor Idade. Essa iniciativa é voltada ao bem-estar e à qualidade de vida da população com 60 anos ou mais. O retorno das turmas está programado para o dia 10 de março, proporcionando momentos de interação, saúde e disposição.

Para os interessados, a rematrícula e o cadastro de reserva devem ser realizados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30. No ato da inscrição, os participantes serão informados sobre o local das aulas.

Os documentos necessários para a inscrição incluem CPF, RG, comprovante de residência e a folha do NIS (Bolsa Família).

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em oferecer atividades que promovam o bem-estar e a inclusão social da população idosa. Ela incentiva a prática de exercícios físicos e a manutenção de um estilo de vida ativo.

