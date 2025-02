Apiacá atinge metas em imunização

A imunização em Apiacá segue avançando com metas signficativas de cobertura vacinal. De acordo com a Prefeitura, o município atingiu a meta em sete das 10 vacinas do Calendário Nacional de Imunização.

Com isso, apiacá apresenta, atualmente, as seguintes taxas de cobertura vacinal: Penta: 100%, Poliomielite: 101%, Pneumo 10: 107%, Rotavírus: 109%, Meningo C: 104%, Hepatite A: 104% e Tríplice Viral: 103%

Em duas dessas vacinas, o alcance da meta também garante mais recursos para a saúde de Apiacá. O, segundo a gestão municipal, é reflexo do trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que segue comprometida com a proteção da população local.