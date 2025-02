Apiacá estabelece medidas rigorosas para o Carnaval 2025

O prefeito de Apiacá, Marcio Keres (PSB), assinou, neste mês de fevereiro, o Decreto nº 1.201, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes durante os festejos de Carnaval, que ocorrerão de 1 a 4 de março de 2025.

O decreto estabelece medidas rigorosas para o evento, incluindo:

Essas açõea, de acordo com a administração municipal, visam proporcionar um ambiente mais seguro para a população e os turistas que participam das festividades. A prefeitura reforça o compromisso com a segurança e o ordenamento das festividades, buscando um Carnaval mais tranquilo para todos.

