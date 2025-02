Apiacá oferece curso gratuito de informática básica

A Prefeitura de Apiacá, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), está com inscrições abertas para um curso gratuito de informática voltado para iniciantes.

Os interessados podem realizar a matrícula até o final de fevereiro, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro José Henriques, das 9h às 15h.

O curso terá a duração de dois dias, totalizando oito horas de aprendizado, e atenderá pessoas a partir de 16 anos, com pelo menos o Ensino Fundamental.

No momento da inscrição, os interessados devem apresentar CPF, RG, comprovante de residência e um comprovante de escolaridade ou declaração.

As aulas ocorrerão em março, divididas em duas turmas:

17 e 18 de março – das 8h às 17h

– das 8h às 17h 19 e 20 de março – das 13h às 20h

Oportunidade de capacitação

A iniciativa busca oferecer conhecimento básico de informática para quem deseja se inserir no mundo digital. O objetivo também consiste em aprimorar habilidades ou aumentar suas chances no mercado de trabalho.

A parceria entre a Prefeitura de Apiacá e o Senar reforça o compromisso com a qualificação profissional da população,