Empreendedorismo e Inovação: Espaço Inova é inaugurado em Alegre; veja

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – Inova Alegre é uma das grandes apostas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) para fomentar a inovação e o empreendedorismo no Estado. Implantada pelo Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE/UFES), a Inova Alegre é um ponto de apoio para a criação e o desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica, com foco no agronegócio, mas também com abertura para outras áreas que envolvem os cursos de graduação e pós-graduação ofertados no campus de Alegre.

O projeto nasceu da união estratégica entre a UFES e a administração municipal, consolidando a parceria entre a universidade e a Prefeitura de Alegre. Com isso, o projeto adquire relevância não só para o ensino, a pesquisa e a extensão da UFES, mas também para a promoção de um ambiente de inovação e desenvolvimento econômico na região.

Momento histórico

Para o prefeito Nirro Emerck (PP), a incubadora é um marco importantíssimo para o futuro de Alegre. “Este é um momento que ficará gravado na história da nossa cidade, pois estamos plantando a semente de um futuro promissor, um futuro onde a inovação, o empreendedorismo e a tecnologia serão os pilares do nosso desenvolvimento”, disse o prefeito.

A incubadora, fruto da parceria entre a Prefeitura de Alegre e a Universidade Federal do Espírito Santo, nasce com o propósito de ser um celeiro de ideias, um local onde mentes brilhantes se encontrarão para transformar sonhos em realidade. “Aqui, jovens empreendedores, startups inovadoras e empresas de base tecnológica encontrarão o apoio necessário para crescerem e se desenvolverem”, destacou Nirro.

O prefeito acredita que a incubadora será um catalisador de oportunidades para o município de Alegre. Ela irá gerar novos empregos, atrair investimentos, fomentar a criação de novas empresas e fortalecer a economia local. Além disso, é um importante instrumento para reter talentos na cidade, impedindo que jovens busquem oportunidades em outros centros urbanos.

“A incubadora de base tecnológica é um investimento estratégico que estamos fazendo no futuro de Alegre. Estamos certos de que ela trará muitos frutos para a nossa cidade e para a nossa região”, disse.

Durante seu discurso, Nirro Emerck agradeceu a todos que tornaram este sonho realidade: “Aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores, aos nossos investidores e, principalmente, aos nossos empreendedores. Vocês são a razão de ser da nossa incubadora. Acredito que, juntos, vamos construir um futuro próspero e inovador para Alegre”, destacou.

Desenvolvimento do município

Willian Faian, secretário de Finanças e Planejamento de Alegre, destaca que a incubadora de empresas de base tecnológica representa, neste momento, um marco histórico para o desenvolvimento do município e, principalmente, para a concretização de um futuro promissor para a juventude alegrense.

“A Inova Alegre é fruto de uma parceria inédita no Estado do Espírito Santo. Uma união de esforços entre a Prefeitura de Alegre e a Universidade Federal do Espírito Santo, que demonstra o poder da colaboração entre o poder público e a academia em prol do desenvolvimento regional”, disse.

Por meio dessa iniciativa pioneira, a Prefeitura está abrindo as portas para que o conhecimento produzido dentro da universidade se transforme em soluções inovadoras para o mercado. Projetos de pesquisa, ideias criativas e tecnologias desenvolvidas pelos nossos brilhantes estudantes e professores terão a oportunidade de se tornarem empresas, gerando emprego, renda e impulsionando a economia do município.

“Imaginem jovens talentos da nossa terra desenvolvendo soluções inovadoras em áreas como saúde, educação, agricultura, tecnologia da informação e tantas outras, aqui mesmo em Alegre! Isso significa que nossos jovens não precisarão mais sair em busca de oportunidades em outras cidades. Eles poderão construir suas carreiras e seus sonhos aqui, contribuindo para o crescimento da nossa comunidade”, ressaltou o secretário.

Faian ressalta que a Inova Alegre é mais do que uma incubadora: é um ambiente de aprendizado, troca de experiências, networking e geração de novas ideias, onde os empreendedores encontrarão todo o suporte necessário para transformar seus projetos em negócios de sucesso, desde a capacitação em gestão empresarial até a mentoria com profissionais experientes.

“Acreditamos que a Inova Alegre será um verdadeiro celeiro de empresas inovadoras, que irão contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso município, colocando Alegre no mapa da inovação do Estado e do país”, ressaltou o secretário.

Objetivos e propósito da incubadora

A Inova Alegre tem como principal missão criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica, com foco em promover o bem-estar social, a qualidade de vida e o crescimento econômico da região de Alegre. A incubadora também visa contribuir para a difusão da cultura empreendedora e das tecnologias inovadoras geradas pela comunidade acadêmica da UFES.

Este espaço destina-se a empreendimentos cujos produtos, processos ou serviços são baseados na capacidade inventiva de seus fundadores, especialmente nas pesquisas aplicadas desenvolvidas dentro da universidade. Com isso, a Inova Alegre se destaca como um centro de inovação, onde ideias criativas se transformam em negócios concretos.

Estrutura e atividades

O novo espaço da Inova Alegre conta com uma estrutura completa para apoiar empresas pré-incubadas, incubadas e residentes à medida que avançam no desenvolvimento de seus negócios. Além de funcionar como um espaço de coworking, a incubadora dispõe de um pequeno auditório, destinado a eventos e reuniões focados em inovação, tecnologia e empreendedorismo. Este ambiente se torna um ponto de encontro para ideias inovadoras e trocas de experiências, tanto para os acadêmicos da UFES quanto para os empresários locais.

Cerimônia de abertura e transferência do espaço

O lançamento oficial da Inova Alegre ocorreu com uma cerimônia simbólica de transferência do espaço e inauguração das atividades da incubadora. O evento contou com a presença de autoridades da UFES e da Prefeitura de Alegre, incluindo a diretora do CCAE, professora Louisiane de Carvalho Nunes, e representantes da Prefeitura, como Wagner de Pinho Pires, secretário executivo de Administração, e Willian Fadini Faian, secretário executivo de Finanças e Planejamento.

A cerimônia foi marcada por uma atmosfera de celebração e otimismo, destacando a importância do projeto para a região e o futuro da inovação no Estado. No encerramento, a chave do espaço foi entregue aos representantes do CCAE, marcando oficialmente o início das operações da Inova Alegre.

Gestão e acompanhamento

A Inova Alegre é gerida pelo professor Samuel de Assis Silva, gerente executivo da incubadora, que lidera uma equipe comprometida com o sucesso dos empreendimentos incubados. O conselho deliberativo da incubadora é composto por representantes dos departamentos do CCAE/UFES, do CCENS, das instituições parceiras e das próprias empresas incubadas, garantindo um processo de gestão participativo e alinhado com as necessidades do mercado e da comunidade acadêmica.

Um futuro promissor

A Inova Alegre representa um passo importante para a UFES, não apenas no fortalecimento de sua atuação acadêmica, mas também na promoção de um ambiente empreendedor e inovador. A parceria entre a universidade e a Prefeitura de Alegre traz uma nova perspectiva de desenvolvimento para a região, criando oportunidades para a sociedade, acadêmicos e empresários locais.

Com um ambiente propício para o nascimento e o crescimento de negócios inovadores, a Inova Alegre se consolida como um importante espaço para transformar ideias em realidade, impulsionando o progresso tecnológico e econômico da região.

A Inova Alegre está localizada na Rua Theodoro Pinto de Souza, 100 – Conceição, no segundo andar, e funciona das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira.

