Apocalipse! Rio fica vermelho como ‘sangue’ e assusta cidade; confira

Os moradores de Villa Inflamable, em Sarandí, distrito de Avellaneda, Argentina, foram surpreendidos ao perceber que o riacho Sarandí havia adquirido uma coloração vermelha intensa, parecida com a de sangue. Imagens do fenômeno rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando preocupação entre os moradores locais.

Segundo o jornal The Guardian, a Prefeitura de Avellaneda e o Ministério do Meio Ambiente de Buenos Aires coletaram amostras da água para análise. Os resultados iniciais confirmaram a presença de anilina, uma substância química frequentemente utilizada na indústria têxtil e de curtumes. A suspeita é que o despejo ilegal de resíduos por fábricas próximas tenha causado a contaminação.

Apesar dos relatos iniciais sugerirem que a substância pode não ser tóxica, as autoridades estão conduzindo investigações para determinar a origem exata da poluição e avaliar possíveis riscos ambientais e à saúde pública.

