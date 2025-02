Após pressão de cooperados, presidente da Colagua renuncia

A Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) da Cooperativa de Laticínios Guaçuí (Colagua), que aconteceria na noite desta segunda-feira (24), terminou com a renúncia do então presidente, Burthon Moreira de Oliveira. Rovelson Thormes Nolasco, um dos conselheiros do grupo, assumiu como presidente interino.

Os cooperados presentes decidiram suspender a reunião e agendar uma nova assembleia em até 30 dias para deliberar sobre os temas previstos na Ordem do Dia. Em pauta, estava o início dos trabalhos de incorporação da Colagua pela Cooperativa Agrária Mista de Castelo (Cacal).

Segundo a jornalista Kátia Quedevez, que estava presente na assembleia, o clima era de desconfiança e alguns produtores alegaram falta de transparência e comunicação por parte da antiga diretoria. “As pessoas estavam revoltadas e frustradas. Mas, ao mesmo tempo, havia esperança de uma parceria com a Cacal”, relatou.

O produtor Isaías Lobato tem 22 anos de cooperado

Cooperado há 22 anos da Colagua, o pecuarista Isaías Lobato desabafou: “o produtor não aceitava mais o presidente e não mandava mais leite para a cooperativa. São dois meses sem receber. Tenho 22 anos cooperado da Colagua, isso pra mim é muito triste”.

“Estou aqui para colaborar com os cooperados”, diz secretário de Agricultura de Guaçuí (foto: reprodução/redes sociais)

O poder público colocou-se à disposição para auxiliar no processo. “Apesar de termos uma assembleia suspensa, os produtores e a Colagua vão ganhar. Eu, como secretário, estou aqui para colaborar com os cooperados e com esse patrimônio histórico que é a Colagua em tudo o que puder”, disse o secretário de Agricultura de Guaçuí, Julinho Tererê.

“Faremos tudo para ajudar”, salienta o presidente da Cacal, Domingos Piassi

O presidente da Cacal, Domingos Piassi, também se prontificou a ajudar a cooperativa neste novo momento. “Faremos tudo para ajudar. Nosso forte sempre foi parceria e, com certeza, aqui também vai dar certo”, disse.

“A Cacal foi muito bem recebida pelos produtores”, contou o superintendente da cooperativa

“A Cacal foi muito bem recebida pelos produtores. Já temos um trabalho de nutrição na região, então a cooperativa é conhecida”, reiterou o superintendente da Cacal, Antônio Sávio Piassi.

O presidente afastado da Colagua, Burthon Moreira de Oliveira, não quis gravar entrevista. O espaço segue aberto para o ex-presidente se manifestar.

Colagua e Cacal

A AGE foi agendada a fim de discutir a incorporação da Colagua pela Cacal. Em pauta, havia uma série de medidas que visavam à união entre as duas cooperativas, como a paralisação das atividades na unidade fabril da Colagua.

Além disso, seria votada a autorização para o início dos estudos de incorporação à Cacal, com a indicação de dois cooperados para compor a comissão mista de auditoria e estudos. Outro ponto que estava em discussão era o arrendamento da unidade fabril da Colagua pela Cacal.