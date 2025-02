Atalanta x Club Brugge ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Atalanta e Club Brugge se enfrentam, nesta terça (18), em jogo que define quem passará para as oitavas da Champions League. A partida será realizada no estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, às 17h (horário de Brasília). Todavia, afinal, onde assistir Atalanta e Club Brugge ao vivo?

A transmissão ao vivo será feita pelo serviço de streaming da Max.

No primeiro jogo, o Club Brugge fez o dever de casa e venceu a equipe italiana por 2 a 1. Para avançar, o time belga precisa de apenas um empate.

Por sua vez, se o Atalanta conseguir uma vitória simples, o confronto vai para prorrogação. Caso o jogo siga empatado, a disputa se dará nas penalidades.

