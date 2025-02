Aulas são suspensas após falta de água em Ibatiba

Moradores da cidade de Ibatiba ficaram sem água na última sexta-feira (14). Devido à falta de abastecimento, uma escola da rede pública municipal localizada no centro teve as aulas suspensas.

A Prefeitura de Ibatiba informou através das redes sociais que cancelou as aulas do período da manhã da última sexta-feira (14), entretanto no período da tarde as aulas ocorreriam normalmente.

Segundo informado pela prefeitura de Ibatiba, a Cesan, empresa responsável pelo abastecimento de água na região, garantiu que equipes técnicas já estavam atuando para solucionar o problema e garantir a normalização adequada do abastecimento.

A companhia assegurou que está fazendo todo o possível para restabelecer o fornecimento e minimizar os impactos para a população.

A administração municipal segue acompanhando a situação de perto e reforça o compromisso de manter a população informada sobre qualquer nova atualização. Estamos em contato constante com a CESAN para garantir que as medidas necessárias sejam tomadas com a maior agilidade possível.

