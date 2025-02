Avô beija a boca do neto e mata genro em Brejetuba; entenda

Um homem de 28 anos foi assassinado na tarde do último domingo (23) na localidade de Córrego do Café, zona rural de Brejetuba. O suspeito do crime é o próprio sogro da vítima.

A esposa da vítima contou aos militares que seu pai havia chegado em casa alcoolizado e, ao encontrar o neto de nove meses, o beijou na boca. Ao ser repreendido, o suspeito voltou para perto da criança e desferiu um tapa em seu rosto.

Os dois iniciaram uma briga. O sogro pegou uma faca e desferiu um golpe na região do peito da vítima. Um terceiro homem ficou ferido ao tentar evitar que o sogro matasse o genro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e estupro de vulnerável.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.

Leia também: Homem é preso com quantidade absurda de drogas em Cachoeiro; veja