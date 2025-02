Homem é preso com quantidade absurda de drogas em Cachoeiro; veja

Militares da Força Tática do 9º Batalhão apreenderam drogas na localidade de Timbó, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. Um suspeito foi detido.

Durante patrulhamento, as equipes receberam informações sobre indivíduos armazenando e fracionando entorpecentes em uma residência na zona rural de Timbó. As drogas seriam destinadas ao tráfico no bairro Zumbi.

Diante das denúncias, foram iniciadas diligências que levaram à localização do imóvel suspeito. No local, os policiais apreenderam 201 frascos de loló, 329 pinos de cocaína, dez buchas de maconha, 13 tiras de maconha e um tablete de cocaína.

Um indivíduo foi detido e encaminhado à autoridade policial.

