Backlink do follow é melhor? Entenda

Dentro do marketing digital, especialmente quando se trata de estratégias de SEO (Search Engine Optimization), os backlinks são fundamentais para o aumento da autoridade e visibilidade de um site. Entre os diferentes tipos de links que podem ser utilizados, os backlinks dofollow se destacam como uma das opções mais valiosas.

Backlinks, também conhecidos como links de entrada, são links de outros sites que direcionam para o seu. Quando um site coloca um link que aponta para o seu conteúdo, isso pode ser um sinal de autoridade e relevância para os motores de busca, como o Google.

Existem dois tipos principais de backlinks: dofollow e nofollow. Os links dofollow são os que “passam” autoridade e influência para o site de destino, ajudando a aumentar a sua classificação nos resultados de busca. Já os backlinks nofollow, por outro lado, não transmitem essa autoridade, servindo apenas como um indicador para os motores de busca que não devem considerar aquele link para fins de ranqueamento.

Impacto dos backlinks dofollow no SEO

Os backlinks dofollow são amplamente reconhecidos como uma das principais ferramentas para melhorar o ranqueamento de um site. Isso ocorre porque eles são um dos principais fatores usados pelos algoritmos de pesquisa para determinar a relevância e autoridade de uma página.

Quando um site confiável e de alta autoridade coloca um backlink dofollow apontando para o seu conteúdo, ele está basicamente dizendo ao Google que sua página tem valor e é relevante. Esse “voto de confiança” pode resultar em um aumento significativo no ranqueamento nos motores de busca, o que pode atrair mais tráfego orgânico e melhorar a visibilidade do site.

Um exemplo disso pode ser observado no caso de blogs ou sites especializados que referenciam conteúdos de empresas em suas publicações. Quando esses sites renomados utilizam backlinks dofollow, o efeito positivo no SEO do site de destino é perceptível, já que o Google considera esses links como um pilar de relevância.

Vantagens dos backlinks dofollow

As vantagens de utilizar backlinks dofollow são claras e podem ser resumidas em alguns pontos principais:

Aumento de autoridade: como mencionado, os backlinks dofollow são uma forma de aumentar a autoridade de um site. Eles transmitem “link juice”, ou seja, a autoridade do site que os fornece, ajudando o site de destino a ganhar mais credibilidade perante os motores de busca.

Melhora no ranqueamento: com mais backlinks dofollow, seu site tende a melhorar sua posição nos resultados de pesquisa, o que pode gerar mais tráfego qualificado.

Tráfego direto: além de contribuir para o ranqueamento, os backlinks dofollow também podem direcionar visitantes diretamente para o seu site, especialmente quando o link está inserido de forma estratégica em conteúdo relevante.

Longo prazo: ao contrário de outras estratégias de SEO, os backlinks dofollow tendem a gerar resultados mais duradouros, pois continuam a passar autoridade mesmo após algum tempo.

Como utilizar backlinks dofollow de forma estratégica?

Os backlinks dofollow são, sem dúvida, um dos componentes essenciais de uma estratégia de SEO bem-sucedida. Contudo, é importante usá-los de maneira estratégica, priorizando a qualidade e a relevância dos sites que os fornecem. Manter um equilíbrio entre backlinks dofollow e nofollow pode ser a chave para uma estratégia de link building bem-sucedida e sustentável.Backlink do follow é melhor? Entenda