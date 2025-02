Barcelona x Rayo Vallecano ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta segunda-feira (17), às 17h (horário de Brasília), Barcelona recebe o Rayo Vallecano no Estádio Olímpico Lluis Company, em Barcelona, na Espanha, em confronto válido pela 24ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Barcelona x Rayo Vallecano ao vivo?

Este grande confronto, que promete agitar o dia dos amantes de futebol, contará com transmissão exclusiva da ESPN (TV por assinatura).

O Barcelona chega para o confronto após vencer o Sevilla por 4 a 1, também em confronto válido pela La Liga. Atualmente, os Culés ocupam a 3ª colocação da competição espanhola, com 48 pontos conquistados.

Já o Rayo Vallecano, que ocupa a 6ª colocação da La Liga, com 35 pontos conquistados, vem de vitória por 1 a 0 sobre o Real Valladolid.

Barcelona (técnico Hansi Flick): Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Marc Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Robert Lewandowski.

Rayo Vallecano (técnico Iñigo Pérez): Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Abdul Mumin e Pep Chavarría; Pedro Díaz e Pathé Ciss; Jorge de Frutos, Isi Palazón e Álvaro Garcia; Randy Nteka.

