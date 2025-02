Bayern de Munique x Celtic ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta terça-feira (18), às 17h (horário de Brasília), Bayern e Celtic se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. Contudo, onde assistir Bayern de Munique x Celtic ao vivo?

A partida, que será realizada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, contará com transmissão daq TNT (TV fechada) e também, da Max (streaming).

No jogo de ida dos playoffs da Champions League, o Bayern venceu o Celtic por 2 a 1, em jogo realizado no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia. Agora, o time escocês terá a difícil missão de vencer os Bávaros fora de casa.

O Bayern de Munique chega para o confronto após empate sem gols com o Bayer Leverkusen. Já o Celtic, vem de goleado sobre o Dundee United, por 3 a 0.

Bayern de Munique (Vincent Kompany): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim e Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala (Gnabry) e Coman; Kane.

Celtic (Brendan Rodgers): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales e Taylor; Engels, McGregor e Hatate; Maeda, Idah e Jota.

